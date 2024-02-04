تواصل مديرية الصحة بالمنيا جهودها لوصول وتقديم الخدمات العلاجية المجانية لكل المناطق والقرى ولجميع المواطنين في أماكنهم؛ تنفيذا للمبادرة التي أطلقها رئيس الجمهورية "حياة كريمة".

وأضاف الدكتور محمد حسنين، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن المديرية تنظم بدءا من غد الاثنين، قافلة طبية علاجية في قرية الزورة بمركز مغاغة على مدار يومين متتاليين 5 و6 فبراير 2024.

وأوضح وكيل الصحة، أن القافلة تضم العديد من التخصصات منها "الأطفال - الباطنة - الجراحة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر - الرمد - الأنف والأذن"، بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين، مع تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة، وصرف العلاج للمواطنين بالمجان، وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات، مشيرا إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق محافظة المنيا.