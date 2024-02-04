هيئة الأمم المتحدة للمرأة والهلال الأحمر المصري يقدمان المساعدات الإنسانية للنساء والأطفال في غزة

قدمت هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر، بالشراكة مع الهلال الأحمر المصري، مساعداتٍ إنسانية للنساء والأطفال الفلسطينيين في غزة، عبر قافلة مكونة من تسع شاحنات عبرت معبر رفح الحدودي، وعلى متنها 7 آلاف حقيبة، ضمت مواداً هم بأمس الحاجة إليها لتلبية احتياجاتهم الأساسية.

وقالت كريستين عرب، ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر: "في ضوء إطلاق نداء الأمم المتحدة الإنساني العاجل للأرض الفلسطينية المحتلة، تعمل هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالشراكة مع الهلال الأحمر المصري على دعم النساء في قطاع غزة، بالتنسيق مع مكاتبنا في الأرض الفلسطينية المحتلة".

وأضافت: "تُشيد هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالمجلس القومي للمرأة المصري ووزارة شئون المرأة الفلسطينية على جهودهما القوية في حشد الدعم، بالشراكة مع المجتمع الدولي، لتلبية احتياجات النساء والفتيات في غزة".

ومنذ السابع من أكتوبر الماضي، أُجبر أكثر من 1.9 مليون شخص في غزة على النزوح، أي ما يعادل 85% من إجمالي السكان، منهم حوالي مليون امرأة وفتاة وفقًا لتقديرات هيئة الأمم المتحدة للمرأة.

كما تشير الأرقام الأخيرة إلى أن 70% من الفلسطينيين الذين استشهدوا هم من النساء والأطفال، وأن اثنتين من الأمهات تستشهدان في غزة كل ساعة.

وقالت الأمم المتحدة إن الحرب في غزة وضعت النساء والفتيات الفلسطينيات في حالة كارثية من انعدام الوصول إلى الغذاء والماء ومرافق الصحة والنظافة مما يؤثر سلباً على صحتهن النفسية والجسدية.

ومع استمرار الحرب في غزة واشتداد الحاجة إلى مساعدات إنسانية فورية، تنفّذ هيئة الأمم المتحدة للمرأة خطة استجابة متعددة القطاعات لمدة 6 أشهر، تركز على تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة ودعم تعزيز التنسيق الإنساني على الأرض لتلبية الاحتياجات المُلحة للنساء والفتيات.

كما تُقيم هيئة الأمم المتحدة للمرأة شراكات مع المنظمات التي تقودها النساء لتقديم خدمات متعددة مستجيبة للنوع الاجتماعي، والتصدي للتحديات المختلفة التي تواجه النساء والفتيات بما في ذلك الحماية والرعاية.

وتواصل هيئة الأمم المتحدة للمرأة دعوتها إلى وقف إنساني فوري لإطلاق النار، وبذل كل جهد ممكن لضمان حماية النساء والفتيات، وتمكينهن من الحصول على مساعدات إنسانية تستجيب لاحتياجاتهن بشكل عاجل وآمن ودون أي عوائق.