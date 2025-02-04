سكان سانتوريني يسارعون بمغادرة الجزيرة اليونانية وسط استمرار للهزات الأرضية

أفادت وسائل إعلام يونانية، اليوم الثلاثاء، بأن مئات الهزات الطفيفة والمتوسطة التي هزت أرجاء جزيرة سانتوريني على مدار الأيام الـ12 الماضية، تسببت في هروب أكثر من ثلث سكان الجزيرة البالغ تعدادهم 16 ألف نسمة إلى البر الرئيسي تحسبا من وقوع زلزال كبير قريبا.

وجرى تسجيل العديد من الزلازل مرة أخرى خلال الليل ، حيث بلغت شدتها 4.9 درجة على مقياس ريختر للزلازل.

وعادة لا تشكل الزلازل بهذه الشدة خطرا على سكان الجزيرة، ولكن سلسلة النشاط الزلزالي الأخيرة وضعت الوجهة السياحية الشهيرة في حالة تأهب قصوى.

وتدافع السكان لشراء تذاكر العبارات والطائرات للبحث عن أرض أكثر أمانا.

وأعدت شركات الطيران، رحلات خاصة وأرسلت شركات الملاحة عبارات إضافية.

ويتوقع علماء الزلازل في اليونان وقوع زلزال أكبر في مرحلة ما، ومن المرجح أن تتراوح شدته بين 5.5 و6 درجات.

وقال العلماء، إنه إذا وقعت الزلازل في هذا النطاق، فإن المخاطر ستكون منخفضة نسبيا، حيث إن المنازل ضعيفة البناء هي التي ستكون معرضة في الأساس للخطر.

ورغم ذلك، يمكن أن يتسبب زلزال بقوة 7 درجات أو أكثر في حدوث أضرار واسعة النطاق.