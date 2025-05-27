ترامب: أفكر بالتأكيد في فرض المزيد من العقوبات على روسيا

واصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، انتقاد نظيره الروسي فلاديمير بوتين، واتهمه بـ"اللعب بالنار".

وكتب ترامب على منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال" قائلا: "ما لا يدركه فلاديمير بوتين هو أنه لولا أنا، لكانت أشياء كثيرة سيئة حقا قد حدثت بالفعل لروسيا، وأعني سيئة حقا".

وكان الرئيس الأمريكي قد وجه انتقادات قاسية بشكل غير عادي إلى بوتين في عطلة نهاية الأسبوع بعدما شنت موسكو هجوما واسع النطاق بطائرات مسيرة ضد أوكرانيا.

وقال ترامب للصحفيين يوم الأحد: "نحن في منتصف المحادثات وهو يطلق الصواريخ على كييف ومدن أخرى. لا يعجبني هذا على الإطلاق. وأنا مندهش. أنا مندهش للغاية".

وردا على سؤال، قال إنه يفكر "بالتأكيد" في فرض المزيد من العقوبات على روسيا.

وتابع ترامب تصريحاته بنشر منشور على منصة التواصل الاجتماعي تروث سوشيال "لقد كانت لدي دائما علاقة جيدة للغاية مع فلاديمير بوتين رئيس روسيا، ولكن شيئا ما حدث له. لقد أصبح مجنونا تماما".