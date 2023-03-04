بايدن يشيد بالمستشار الألماني لدعمه أوكرانيا: أحدث فرقا كبيرا

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن المستشار الألماني أولاف شولتس أظهر دعما "كبيرا" لأوكرانيا، حيث التقى اثنان من أقرب حلفاء كييف في البيت الأبيض يوم الجمعة لبحث الحرب الروسية.

وهذه هي ثاني زيارة للمستشار الألماني إلى البيت الأبيض في حوالي 15 شهرا منذ توليه السلطة. وكانت زيارته الأولى إلى واشنطن مطلعفبراير من العام الماضي، ولعبت أوكرانيا دورا رئيسيا حينذاك أيضا.

وفي ذلك الوقت، احتشد عشرات الآلاف من الجنود الروس بالفعل على الحدود الأوكرانية. وبعد ذلك بأسبوعين، اجتاحت روسيا أوكرانيا في 24 فبراير عام 2022.

وبعد مقاومة دعوات من كييف وأعضاء حلف شمال الأطلسي "الناتو" لأشهر، وافقت برلين في وقت سابق هذا العام على إرسال دبابات قتالية إلى أوكرانيا.

وقال بايدن لشولتس في المكتب البيضاوي قبل أن يبدأ اجتماعهم المقرر لمدة ساعة خلف الأبواب المغلقة: "أريد أن أشكركم على قيادتكم القوية والراسخة. وأعني ذلك بكل إخلاص. لقد أحدثت فرقا كبيرا".

وصرح بايدن: "لقد تحركتم لتوفير مساعدة عسكرية حاسمة، وتعلمون، أنني أتفق في أنه بالإضافة إلى مساعدتكم العسكرية فإن الدعم الأخلاقي الذي قدمتموه للأوكرانيين كان كبيرا".

ووصف خطوات شولتس بتحقيق زيادة كبيرة في الإنفاق الدفاعي وقراره بالابتعاد عن الوقود الأحفوري الروسي بأنها قرارات تاريخية.

وتم وصف زيارة شولتس إلى واشنطن بأنها زيارة عمل هادئة، وقد جاء بدون صحبة صحفيين أو وفد من رجال الأعمال، كما ليس من المخطط عقد مؤتمر صحفي بعد إجراء المباحثات مع بايدن.

وقال شولتس خلال لقاء صحفي قصير، إن الدعم المشترك لأوكرانيا خلال العام الماضي كان حاسما.

وأضاف: «من المهم فعلا أن نعمل معا.. في هذا الوقت، أعتقد أن من المهم للغاية أن نبعث برسالة أننا سنستمر في القيام بذلك طالما استدعى الأمر».

وشدد شولتس على مدى ما يراه من حالة طيبة للعلاقات مع الولايات المتحدة، قائلا باللغة الإنجليزية حيث كان يجلس إلى جوار بايدن: «أقدر حقيقة التعاون الجيد للغاية بيننا وبين حكوماتنا».

وكانت هناك روايات متضاربة في الآونة الأخيرة من البيت الأبيض ومكتب المستشارية عن كيفية تحقيق الالتزام بشأن إرسال دبابات قتالية إلى أوكرانيا.

وفي نهاية يناير الماضي وبعد الكثير من الأخذ والرد، وبالتوازي مع الالتزام الألماني بتزويد كييف بدبابات ليوبارد، أعلنت الإدارة الأمريكية أيضا أنها ستسلم 31 دبابة قتالية رئيسية من طراز إم1 أبرامز إلى أوكرانيا، ومن المتوقع أن يستغرق نشر هذه الدبابات بعض الوقت.