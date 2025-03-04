 البنك المركزي: صافي احتياطيات النقد الأجنبي يرتفع بقيمة 129 مليون دولار في فبراير لـ47.394 مليار دولار - بوابة الشروق
الثلاثاء 4 مارس 2025 2:26 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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البنك المركزي: صافي احتياطيات النقد الأجنبي يرتفع بقيمة 129 مليون دولار في فبراير لـ47.394 مليار دولار


نشر في: الثلاثاء 4 مارس 2025 - 2:19 م | آخر تحديث: الثلاثاء 4 مارس 2025 - 2:19 م

ارتفع صافي الاحتياطي النقري المصري حسب البنك المركزي في فبراير الماضي بنحو ١٢٩ مليون دولار

كان قد ارتفع احتياطي بقيمة 156 مليون دولار خلال شهر يناير الماضي ليسجل 47.265 مليار دولار مقارنة بـ 47.109 مليار في ديسمبر 2024

ويتكون الاحتياطي النقدي في مصر من احتياطي الدولة من الذهب وعوائد قناة السويس وحصيلة الصادرات المصرية وتحويلات المصريين العاملين بالخارج.

وتتكون العملات الأجنبية بالاحتياطى الأجنبى لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى واليوان الصينى، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسئولى البنك المركزى المصرى.

وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات، بسبب الاضطرابات، إلا أن مصادر أخرى للعملة الصعبة، مثل تحويلات المصريين فى الخارج التى وصلت إلى مستوى قياسى، واستقرار عائدات قناة السويس، تساهم فى دعم الاحتياطى فى بعض الشهور.

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