إيران: منتقدونا الأوروبيون يحاولون فقط استرضاء ترامب

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رد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم الأربعاء، على انتقاد بريطانيا وفرنسا وألمانيا لبلاده بشأن برنامجها للصواريخ الباليستية، قائلا إن الدول الثلاث تحاول فقط استرضاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وفي خطاب إلى الأمين العام للأمم المتحدة أطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أعربت الدول الثلاث عن قلقها إزاء "تزايد نشاط" برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني.

وطلب سفراء الدول الثلاث من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش تقديم تقرير "كامل وشامل" عن أنشطة الصواريخ الباليستية الإيرانية في تقريره القادم إلى مجلس الأمن الدولي.

وفي تغريدة اليوم الأربعاء، اتهم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الدول الثلاث بأنها "مشغولة باسترضاء دونالد ترامب من خلال الضغط على الأمم المتحدة بشأن قدراتنا الدفاعية".

كما اتهم الاتحاد الأوروبي أيضا بعدم القدرة على إظهار الإرادة السياسية لمقاومة "الارهاب الاقتصادي" الذي تمارسه الولايات المتحدة.

وفي الخطاب، كتب سفير ألمانيا لدى الأمم المتحدة كريستوف هويسجن ونظيراه الفرنسي فرانسو ديلاتر والبريطانية كارين بيرس "نشاط إيران للصواريخ الباليستية لا يزال مصدر قلق عميق، حيث أن له تأثيرا مزعزعا للاستقرار على المنطقة ويزيد التوترات القائمة".