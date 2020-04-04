النيابة تتحفظ على نصف مليون قطعة مستلزمات طبية مهربة في الإسكندرية

قررت نيابة سيدي جابر في الإسكندرية، اليوم السبت، التحفظ على 569 ألف و240 كمامة، وجوانتي، وعبوة كحول إيثيلي، قبل إخفائها عن الأسواق بغرض التربح منها وبيعها في السوق السوداء، وأمرت بحجز صاحبها، صيدلي، على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه باحتكار سلع طبية، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

وكانت شرطة التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية، تحت إشراف اللواء سامي غنيم، مساعد وزير الداخلية ومدير الأمن، تمكنت من ضبط المتهم لاتخاذه 2 شقة سكنية، بأحد العقارات، الكائنة في نطاق دائرة قسم شرطة سيدي جابر، كمخزنين "غير مرخصين"، وحجبه المضبوطات عن الأسواق.

وجاءت عملية الضبط، عقب ورود معلومات للشرطة، أكدتها تحريات مباحث التموين، تحت إشراف اللواء شريف ذكي رؤوف، تفيد قيام المقبوض عليه بحجب المستلزمات الطبية عن التداول للجمهور.

وبتقنين الإجراءات، ومداهمة المخزنين وفحص المضبوطات تبين أنها عبارة عن، "80 ألف كمامة، و25 ألف قفاز، و460 ألف و500 قطعة مستلزمات طبية، و3 آلاف و500 عبوة كحول إيثيلي"؛ بقصد بيعها أزيد من السعر المتداول في الأسواق.

تم تحريز المضبوطات، وتحرير محضر بالواقعة، وتباشر النيابة العامة التحقيق.