قصر السينما يستضيف المخرج محمد أمين في أمسية رمضانية

ينظم قصر السينما ندوة بعنوان تجربتى مع السينما باستضافة المخرج محمد أمين، وذلك مساء بعد غد الأربعاء الموافق ٥ رمضان، في أمسية سينمائية خاصة يديرها الناقد عصام زكريا للحديث عن أعماله السينمائية، ورحلته فى عالم الإخراج السينمائي بدايه من فيلم بنتين من مصر، فيلم ثقافى، ليلة سقوط بغداد، وفبراير الأسود، وفيلم ٢٠٠ جنيه كما يتحدث عن تجربته فى كتابة السيناريو السينمائى لفيلم أفريكانو، وجاءنا البيان التالى.



يعقب الندوة عرض للفيلم السينمائي ٢٠٠ جنيه الفيلم تأليف أحمد عبدالله، إخراج محمد أمين، بطوله إسعاد يونس، أحمد السقا، ليلى علوى، صابرين، أحمد السعدني، هانى رمزى، أحمد أدم، و خالد الصاوى، أحمد رزق، غادة عادل.

الفيلم إنتاج عام ٢٠٢١ يضم كوكبة من كبار نجوم الفن وتدور أحداثه من خلال رحلة ورقة مالية تمر على أيدى عديد من الشخصيات ليعرض الفيلم نماذج مختلفة من الشخصيات ومعاناتهم وتفكير كل منهم وتوجهاته ليقدم لنا الفيلم نظره بانوراما على المجتمع ومعاناته من خلال حياة بعض الأشخاص وطبقات المجتمع المختلفة من خلال سيدة تختم على ورقه مالية يسرقها ابنها وتنتقل من شخص لآخر لتعرض قصص مختلفة ليناهى الفيلم بعد أن يتعرض كل شخص أذنب جزاء خطيئته.