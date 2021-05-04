رئيس مجمع اللغة العربية: أوصي المهاجرين العرب بقراءة الشعر والأدب

أقام مجمع اللغة العربية، ندوة افتراضية، برئاسة الأستاذ الدكتور صلاح فضل، وبحضور وزيرة الهجرة الدكتورة نبيلة مكرم، ظهر اليوم الثلاثاء، لدعم المبارة الرئاسية "اتكلم عربي"، والتي تشرف على تنفيذها وزارة الهجرة والمصريين في الخارج.

وصرح الدكتور صلاح فضل، رئيس مجمع اللغة العربية في كلمته الافتتاحية للندوة، بأن من يتكلم العربية هو من يتذوقها، وأن الكلام بالعربية لا يعني إطلاقا إهمال اللغات الأخرى.

وأشار إلى أن علماء المجمع أكدوا، أن هناك في عقل الإنسان ما يمكن أن يسمى بالكفاءة وان من يمتلك الكفاءة اللغوية في لغته الأم الأصلية هو الأقدر على إتقان اللغات الأخرى.

وأوصى" فضل"، كل عربي مهاجر أن يكون في بيته ركن صغير للكتب مثل الشعر العربي، وكتابات الأدباء طه حسين، ونجيب محفوظ، والعقاد، وعبد القادر المالكي، كونها ستساعد على الحفاظ على هوية أبناء المصريين في الخارج، معبرا: "نحن لا نحرض المغتربين المصريين على أن يتحدثوا العربية فقط في الخارج، ولكن أن يكونوا سفراء لبلادهم العربية وللغة العربية ويمارسونها".

وأضافت الدكتورة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، أن المبادرة لاقت ترحيبا كبيرا جدا من الدول العربية المشاركة فيها، من وقت إطلاقها في سبتمبر الماضي، وأنه يلزم التعاون بين وزارة الهجرة ومجمع اللغة العربية لتفعيل المبادرة، فمثلا كثير من المصريين في الخارج لديهم مشكلة كبيرة وهي ولادة بعض الأطفال في الخارج ثم يصبحون لا يعرفون شيئا عن مصر ولا اللغة العربية، وأن الوزارة تحاول الوصل لهم عن طريق مقابلات عبر تطبيق زووم وكلاب هاوس أو في أي تطبيق بيستخدمونه: "أحيي الأهالى المصرية في الخارج ممن تفاعلوا مع المبادرة، وبالأخص الأم، الوزارة تهتم بآلام المهاجرة وتفاعل معها مباشرة في المبادرة لأنها تتحمل جميع الأعباء، والآن تقيم الوزارة رحلات سياحية للمصريين في الخارج لزيارات مدينة الجلالة والعاصمة الإدارية لجذبهم لمصر".

وأضاف"فضل"، أن المجمع في أشد الحاجة لأن يشارك بشكل حقيقي في صناعة التقدم الإنساني والنهضة العلمية، والمستقبل عن طريق الاستثمار في عقول أبناء مصر المتفكرين.

وأكد أن مصر لها طبيعة أصيلة استطاعت ان تختزل كل القرون التي تطورت فيها اللغة العربية، في المحافظة عليها وصونها.

وجرت الندوة الافتراضية عبر تطبيق (زووم) لدعم المبادرة الرئاسية، وحاضر فيها الدكتورة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، وأعضاء المجمع الاستاذ الدكتور محمود كامل الناقة، والاستاذ الدكتور محمد المآسي، وخبير المجمع الاستاذ الدكتور أحمد شلبي، وعدد من أعضاء المجمع فيما استمعت الوزيرة لمقتراحتهم لتدعيم اللغة العربية.