 لاعب الزمالك السابق: اتحاد الكرة يجامل الأهلي في جميع قراراته - بوابة الشروق
الخميس 4 مايو 2023 5:00 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار الزمالك بالانسحاب من كأس السوبر المصري أمام الأهلي؟

النتـائـج تصويت

لاعب الزمالك السابق: اتحاد الكرة يجامل الأهلي في جميع قراراته

الشروق
نشر في: الخميس 4 مايو 2023 - 3:52 ص | آخر تحديث: الخميس 4 مايو 2023 - 3:52 ص

يرى عفت نصار، لاعب نادي الزمالك السابق، إن اتحاد الكرة يجامل الأهلي في جميع قراراته، مشيرًا أن الفريق الأبيض يتعرض لظلم كبير من المنظومة الكروية.

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك، قد أعلن في وقت سابق عدم السفر إلى الإمارات من أجل خوض مباراة السوبر، اعتراضًا على قرارات لجنة الانضباط بخصوص عقوبة محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الأهلي.

وقال نصار في تصريحات لبرنامج «كلام في الكورة» المذاع على قناة «الحدث اليوم»: «اتحاد الكرة يجامل الأهلي في جميع قراراته ونادي الزمالك يتعرض لظلم كبير من المنظومة الكروية».

وتابع: «كان يجب النظر في أزمة إيقاف كهربا قبل مباراة السوبر بفترة طويلة حتى لا ندخل في صراع وهذا ما حدث في نهاية الأمر وانتهى باعتذار الزمالك عن السوبر».


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك