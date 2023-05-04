لاعب الزمالك السابق: اتحاد الكرة يجامل الأهلي في جميع قراراته

يرى عفت نصار، لاعب نادي الزمالك السابق، إن اتحاد الكرة يجامل الأهلي في جميع قراراته، مشيرًا أن الفريق الأبيض يتعرض لظلم كبير من المنظومة الكروية.

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك، قد أعلن في وقت سابق عدم السفر إلى الإمارات من أجل خوض مباراة السوبر، اعتراضًا على قرارات لجنة الانضباط بخصوص عقوبة محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الأهلي.

وقال نصار في تصريحات لبرنامج «كلام في الكورة» المذاع على قناة «الحدث اليوم»: «اتحاد الكرة يجامل الأهلي في جميع قراراته ونادي الزمالك يتعرض لظلم كبير من المنظومة الكروية».

وتابع: «كان يجب النظر في أزمة إيقاف كهربا قبل مباراة السوبر بفترة طويلة حتى لا ندخل في صراع وهذا ما حدث في نهاية الأمر وانتهى باعتذار الزمالك عن السوبر».