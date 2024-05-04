استمرت الاحتجاجات التي تطالب الكليات والجامعات الأمريكية بسحب أموالها من العمليات العسكرية والحكومية الإسرائيلية في غزة، أو الشركات التي يزعم المتظاهرون أنها تستفيد منها في الانتشار في حرم الجامعات بمختلف أنحاء البلاد، بما في ذلك جامعات "ييل" و"نيويورك و"هارفارد" ومعهد "ماساتشوستس" للتكنولوجيا وغيرها.

ورفضت بعض الجامعات سحب استثماراتها، بينما قالت جامعات أخرى إنها ستجري محادثات مع الطلاب المتظاهرين بشأن مخاوف الاستثمار، بينما تحاول قمع احتجاجات واسعة النطاق، حسب شبكة "إيه.بي.سي.نيوز" الأمريكية اليوم السبت.

ولدى الكثير من الجامعات، تاريخ طويل من سحب الاستثمارات، في شركات لها صلات بقضايا سياسية ساخنة أو تدعمها، بطريقة أخرى، مثل الإبادة الجماعية والفصل العنصري وغير ذلك من الممارسات.

وتتصاعد الاحتجاجات ضد العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، وتعبيرا عن التضامن مع الفلسطينيين داخل حرم جامعات أمريكية مختلفة؛ مما أدى إلى تدخل الشرطة في جامعة كولومبيا، وكلية مدينة نيويورك، وجامعة كاليفورنيا في لوس أنجليس، وجامعة تكساس في أوستن والعديد من المؤسسات الأكاديمية الأخرى.

وينصب جوهر الاحتجاجات على مطالبة الجامعات والشركات بوقف العلاقات المالية مع إسرائيل.

وانجرفت الاحتجاجات ضد حرب إسرائيل في غزة نحو اتجاهات قاتمة في بعض الأحيان، حيث ردد أفراد عبارات تحريضية ومعادية للسامية، جعلت بعض الطلاب اليهود يشعرون بعدم الأمان.

ونفذت الشرطة، عمليات كبرى خلال الأيام الأخيرة لإخلاء مخيمات احتجاج مؤيدة للفلسطينيين، منها مبنى يشغله طلاب في جامعة كولومبيا بنيويورك.

وبحسب احصاءات وسائل إعلام أمريكية، تم اعتقال أكثر من 1000 متظاهر في أنحاء البلاد خلال الأسبوعين الماضيين بسبب ارتكاب جرائم تشمل التعدي على ممتلكات الغير وانتهاج سلوك مخل بالقانون وارتكاب أذى إجرامي، واعتداءات.