توريد 38 ألف طن قمح لشون وصوامع البحيرة

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، أن المحافظة تواصل أعمال توريد محصول القمح المحلي لموسم حصاد 2025، وسط متابعة ميدانية دقيقة وتنسيق تام بين جميع الجهات المعنية باعتبارها إحدى كبرى المحافظات الزراعية.

وأضافت عازر، أن المحافظة تشهد انتظامًا واضحًا في أعمال التوريد، مشيدةً بالتنسيق الفعّال بين الأجهزة التنفيذية والرقابية لإنجاح المنظومة.

وبلغ إجمالي الكميات الموردة حتى صباح اليوم الأحد 4 مايو 2025، 38 ألفا و491 طنًا من القمح المحلي، من إجمالي مساحة مزروعة تُقدر بنحو 307 آلاف فدان، وجرى استلام هذه الكميات من خلال 36 مركز تجميع موزعة بجميع مراكز المحافظة، بطاقة استيعابية إجمالية تبلغ 493 ألف طن.

وشددت محافظ البحيرة، على أهمية تكثيف المرور الميداني اليومي على مواقع الاستلام والصوامع والشون؛ لضمان الالتزام التام بالإجراءات الفنية والتخزينية السليمة، والحفاظ على جودة المحصول بما يحقق المستهدفات المنشودة.

ووجهت بضرورة تيسير الإجراءات أمام المزارعين والموردين، وتذليل أي معوقات قد تعترض عمليات التوريد، دعمًا لاستقرار منظومة العمل وتشجيعًا على الالتزام بالمواعيد المحددة.

وأكدت محافظة البحيرة، التزامها الكامل بدعم الفلاح المصري وتوفير جميع السبل لنجاح موسم التوريد، ضمن رؤية الدولة الرامية إلى تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الاقتصاد الوطني.