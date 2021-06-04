الكرملين: المحادثات المرتقبة بين بوتين وبايدن قد تتناول الملف الأوكراني

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين"، ديمتري بيسكوف، اليوم/الجمعة/، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي جو بايدن، قد يتطرقان إلى الأزمة مع أوكرانيا خلال القمة المرتقبة بينهما في مدينة جنيف.

وقال بيسكوف - في تصريحات له أوردتها وكالة أنباء (تاس) الروسية - : "لا نستبعد إمكانية مناقشة قضية أوكرانيا".



ووصف المتحدث محاولات كييف لإجراء اتصالات بين بايدن والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قبيل اجتماع بوتين وبايدن بأنها مسألة تتعلق بالعلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة وأوكرانيا، موضحًا: "لا نضع ذلك في الاعتبار، ولا يمكننا ولا ننوي التدخل في هذا الشأن".



وأشار بيسكوف إلى أنه بالنظر إلى احتمال طرح قضية أوكرانيا على طاولة المفاوضات الروسية الأمريكية، فمن المنصف جدًا أن يرغب بايدن في الحصول على معلومات من نظيره الأوكراني.



وأضاف: "الرئيس بوتين على دراية جيدة بهذه القضية، وإذا لزم الأمر، سيكون مستعدًا لتقديم جميع التوضيحات حول الموقف الروسي".



يُذكر أن التوترات تصاعدت بين روسيا وأوكرانيا، مؤخرًا، إثر اتهام كييف موسكو بتكثيف وجودها العسكري قرب حدودها.



وحذرت روسيا الغرب، من إرسال جنود إلى أوكرانيا، بعدما اتّهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي روسيا بحشد قواتها عند الحدود.