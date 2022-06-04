اختتام فعاليات النسخة العاشرة من بطولة الجونة الدولية للإسكواش البلاتينية

اختتمت مساء الجمعة فعاليات النسخة العاشرة من بطولة الجونة الدولية للإسكواش البلاتينية PSA للرجال والسيدات، التي تنظمها مدينة الجونة، إحدى مدن شركة أوراسكوم للتنمية بمحافظة البحر الأحمر بالتعاون مع شركة «IEVENTS»، وتحت رعاية وزارتي الشباب والرياضة، ووزارة السياحة والآثار، والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياح.

شهدت البطولة تتويج مصطفى عسل، لاعب النادي الأهلي والمصنف الرابع عالميًا، على النيوزيلندي بول كول، المصنف الثاني عالميًا، في مباراة النهائي مساء اليوم الجمعة، بنتيجة 3-0 وجاءت نتيجة الأشواط على النحو التالي: «11-8، 11-9 و11-6».

فما حصلت هانيا الحمامي، لاعبة وادي دجلة والمصنفة الثالثة عالميًا، على لقب السيدات بعد الفوز على زميلتها في وادي دجلة نوران جوهر، المصنفة الثالثة عالميًا، بنتيجة 3- 2، وجاءت نتيجة الأشواط على النحو التالي: «11-2، 11-4، 8- 11، 9-11 و4-11».

جاء الإعلان عن الفائزين بعد منافسات وأجواء حماسية ممزوجة بين بالإثارة والمتعة والروح الرياضية بمشاركة 96 لاعبًا من 21 دولة علي جوائز مالية قدرها 360 ألف دولار في الفترة من 27 مايو الى 3 يونيو 2022.

وحضر حفل الختام كل من سميح ساويرس، مؤسس مدينة الجونة، ومحمد عامر، الرئيس التنفيذي لمدينة الجونة، ومحمد عاشور، رئيس القطاع التجاري وتطوير الأعمال بمدينة الجونة، وعمرو منسي، الرئيس التنفيذي لشركة «IEVENTS» ومؤسس البطولة، ونخبة من ألمع نجوم لعبة الإسكواش في مصر والعالم.

وجه محمد عامر، الرئيس التنفيذي لمدينة الجونة، التهنئة للاعبين الفائزين وأشاد بأدائهم الفني والمهارى، كما أعرب عن سعادته بالنجاح الذي حققته بطولة الجونة الدولية للإسكواش على مدار عشر سنوات.

وأشاد عامر بالجهود المبذولة من المشاركين في البطولة والمنظمين ككل، وقال: «حرصنا على توفير كافة الإمكانيات والعوامل المتاحة لتقديم تجربة ممتعة وإقامة مميزه على مدار البطولة، لتصبح بهذا الشكل المشرف، وهذا لأننا نولى اهتماما كبيراً بتنظيم الفعاليات الرياضية والثقافية والفنية بمعايير عالمية ويعد هذا جزء لا يتجزأ من استراتيجيتنا».

وأضاف: «استمرار بطولة الجونة الدولية للإسكواش على مدار عشر سنوات دليل على نجاح استراتيجية ورؤية شركة أوراسكوم للتنمية التي حرصت على دعم وتعزيز الأنشطة والفعاليات المختلفة مما كان له تأثير إيجابي على التنمية الاقتصادية والمجتمعية في مدينة الجونة ومحافظة البحر الأحمر.. ونحرص على استمرار أنشطتنا إيمانا منا بدورنا المحوري في تنفيذ خطة الحكومة المصرية والتي تعمل على جعل محافظة البحر الأحمر القبلة العالمية للفعاليات المتعددة».

وأتم: «أوجه الشكر لوزارة الشباب والرياضة ووزارة السياحة والهيئة العامة للسياحة على دعمهم المستمر لتمكين الرياضة السياحية في مصر، كما أشيد بدور الاتحادين المصري والدولي للإسكواش وشركة «IEVENTS» في تنظيم البطولة وإخراجها بهذا الشكل المشرف الذي تحرص عليه مدينة الجونة في كل ما تنظمه من فعاليات وبطولات وأنشطة متنوعة».

ومن جهته، قال محمد عاشور، رئيس القطاع التجاري وتطوير الأعمال بمدينة الجونة: «تميزت النسخة العاشرة من بطولة الجونة الدولية للإسكواش بالروح الرياضية والأجواء التنافسية القوية والتي تعبر عن مدى حرص أفضل اللاعبين العالميين على الفوز بواحدة من أهم بطولات الإسكواش العالمية لما لها من تأثير إيجابي على ترتيبهم العالمي.. ونحن نفخر بتنظيمها على مدار التسع سنوات الماضية ونسعى لإضافة قيمة جديدة مع كل نسخة للبطولة».