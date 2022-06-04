 مريض نفسي ينهي حياة والدته بسكين في البحيرة - بوابة الشروق
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مريض نفسي ينهي حياة والدته بسكين في البحيرة

خميس البرعى
نشر في: السبت 4 يونيو 2022 - 1:22 ص | آخر تحديث: السبت 4 يونيو 2022 - 1:22 ص

أقدم شاب بمركز بدر بمحافظة البحيرة، على قتل والدته باستخدام "سكين"خلال مشاجرة نشبت بينهما، وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى بمستشفى بدر المركزي تحت تصرف النيابة العامة، وحرر محضر بالواقعة.

تلقي اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة بدر، بوصول ربة منزل في العقد السادس من العمر أحد المستشفيات الخاصة مصابة بجروح طعنية نافذة في أنحاء متفرقة بالجسم، وتوفيت في الحال.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث مركز بدر لمكان الواقعة، وبالانتقال والفحص تبين بأن وراء ارتكاب الجريمة نجل المجني عليها عمار، 22 عاما، والذي قام بطعنها عدة طعنات مستخدما "سكين" مما أدي لإصابتها التي أودت بحياتها، وتمكن ضباط المباحث من إلقاء القبض على المتهم الذي يعاني من اضطراب نفسي والأداة المستخدمة في الجريمة.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

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