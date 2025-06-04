موسكو وكييف تلمحان إلى تبادل للأسرى والجثث في نهاية الأسبوع

ألمحت موسكو وكييف إلى أنهما قد تجريان عملية تبادل كبيرة للأسرى خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وأفادت وكالة أنباء "تاس" الروسية الرسمية بأن كبير المفاوضين الروس فلاديمير مدينسكي أشار إلى أيام السبت وحتى الاثنين، بينما في كييف، أشار الرئيس فولوديمير زيلنسكي بشكل عام إلى عطلة نهاية الأسبوع المقبلة.

وتقضى الخطوة الأولى بتبادل 500 أسير من كل جانب.

واتفق الجانبان خلال المحادثات المباشرة في اسطنبول يوم الاثنين على تبادل الجنود الأصغر سنا في المقام الأول الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 25 عاما، بجانب أسرى الحرب المصابين بإصابات خطيرة أو المرضى.

ويمكن أن تشمل هذه العملية أكثر من ألف جندي من كل جانب.

وفي الوقت نفسه، ستتم إعادة الآلاف من الجثث من الجانبين.