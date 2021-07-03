رئيس الشيوخ في ذكرى بيان 3 يوليو: أثلج قلوب المصريين وترجم مطالبهم المشروعة

افتتح رئيس مجلس الشيوخ عبدالوهاب عبد الرازق، الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، وألقى كلمة بمناسبة ذكرى بيان 3 يوليو.

وقال عبدالرازق، في الجلسة العامة التي بدأت قبل قليل: "أمس، مرت علينا ذكرى عزيزة علينا فارقة في تاريخنا، هي ذكرى إعلان إزاحة جماعة الشر والإرهاب من سُدة الحكم في 3 يوليو سنة 2013، ذلك الإعلان الذي أثلج قلوب كل المصريين، وترجم مطالبهم المشروعة لثورتهم المجيدة التي وصلت ذروتها فى 30 يونيو من ذات العام، مُطالبة بعزل رئيس تلك الجماعة، فما كان من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بقيادة الفريق أول -وقتها- عبدالفتاح السيسي إلا أن اجتمع بقادة الأحزاب والجماعات السياسية الذين قرروا النزول على رغبة الشعب، فأصدر ذلك الإعلان الذي أخرج مصر من دوامات الضياع ودوائر الإحباط إلى شواطئ الأمل وعصر الإنجازات، فنهض بالقوات المسلحة فصارت من أقوى جيوش العالم".

وأضاف: "إذ احتلت -وفق تقرير جلوبال فاير باور- المرتبة الأولى عربيًا والـ13 دوليًا، وقد تقفز هذا العام إلى الثامنة دوليًا، واحتل سلاح المُدرعات المرتبة الثالثة عالميًا، واحتلت القوات البحرية المصرية المرتبة السادسة عالميًا قبل افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية بالأمس غرب مطروح، وجاء سلاح الطيران المصري فى المرتبة التاسعة عالميًا".

وتابع: "كما قفز بمصر فى الطرق إلى المرتبة 28 عالميًا بعد أن كانت في المرتبة 113، وأعاد الأمن المفقود، وحقق الأمان المنشود، بفضل تضحيات القوات المسلحة ورجال الشرطة الأبطال، فصارت مصر اليوم فى المركز الثامن عالميًا وفق مؤشر جالوب للأمن بعد أن كانت رقم (118)".

وشدد على أن "هذا التقدم المذهل فى كل المجالات بفضل الله تعالى وعونه للرئيس فى ظروف وتحديات استثنائية شديدة الصعوبة، ما بين إرهاب أسود جبان في الداخل مدعوم من الخارج، شنت الدولة عليه حربًا ضروسًا فدحرته، وتربُص واستفزاز من الخارج تعامل سيادته معه ولا يزال يتعامل بحزم وحكم، الأمر الذي يدعونا جميعًا إلى التكاتف صفًا واحدًا، داعمين لقيادتنا الرشيدة".