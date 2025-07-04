أندية المنيا تهدد بتجميد نشاطها الرياضي احتجاجا على ضم الجيزة لمجموعة الصعيد

أعلنت أندية محافظة المنيا، استعدادها للتصعيد واتخاذ مواقف قوية لحفظ حقوقها فيما يتعلق بضم أندية الجيزة إلى مجموعة الصعيد في دوري القسم الثاني، داعية إلى حفظ حق الصعيد، والاكتفاء بأنديته فقط للعب بمجموعة الصعيد وخروج أي نادي آخر.

جاء ذلك خلال الاجتماع الطارئ الذي عقده الأندية الأربع مساء الخميس واستمر حتي الساعات الأولى من اليوم الجمعة، بنادي المنيا الرياضي بشأن المشاركة في دوري القسم الثاني "ب" المجموعة الأولى موسم 2025/ 2026، واستيائهم الشديد من إدراج أندية من خارج الصعيد ضمن مجموعة الصعيد بدوري القسم الثاني - المجموعة الأولى.

وانتقد المجتمعون، هبوط 4 أندية من كل مجموعة خاصة أن هذا الموسم ليس استثنائيا، وأكدوا اللجوء لفكرة تجميد نشاط كرة القدم بالفريق الأول في حال عدم الاستجابة للمطالب.

وأعلنت أندية مجموعة الصعيد: "المنيا - ناصر الفكرية - ملوي - بني مزار" أنه في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم، سيجمدون النشاط الرياضي لكرة القدم وعدم المشاركة في موسم 2025 - 2026.