4 شهداء و10 مصابين جراء عدوان الاحتلال على غزة آخر 24 ساعة

نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، صباح الاثنين، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جرّاء العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تلجرام»، إن إجمالي من وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية: 4 شهداء جدد، و10 إصابات.

وأشارت إلى ارتفاع حصيلة ضحايا الخروقات الإسرائيلية منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي، إلى 754 شهيدًا، و2100 إصابة، و760 شهيدًا انتشلت جثامينهم.

وأعلنت ارتفاع الإحصائية التراكمية للضحايا منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر 2023، إلى 72 ألفًا و333 شهيدًا، و172 ألفًا و202 إصابة.

وجددت التنويه أن عددًا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.

واستشهد ثلاثة فلسطينيين وأصيب آخرون، فجر اليوم الاثنين، جراء استهداف من قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة دير البلج وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد 3 مواطنين وإصابة آخرين، باستهداف مسيرة للاحتلال مجموعة مواطنين في محيط موقع 14 قرب مدرسة المزرعة في مدينة دير البلح.

وذكرت المصادر أن الشهداء هم: محمد يونس العديني (23 عامًا) والمنتصر بالله عز الدين بشير (23 عامًا)، ومحمد حسن أبو الروس (32 عامًا).

وفي ذات السياق، أصيب 4 فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال قرب دوار الحلبي في جباليا شمالي قطاع غزة.

كما قصفت مدفعية الاحتلال منطقة الشاكوش غرب مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، والمناطق الشرقية لحي التفاح شمال شرقي مدينة غزة، والمناطق الشرقية لمدينة خان يونس جنوبي القطاع.

وأمس، أفادت مصادر محلية باستشهاد المواطن يحيى سعيد يحيى الأغا (48 عامًا)، بنيران الاحتلال الإسرائيلي بالقرب من مفترق شارع 5 مع شارع صلاح الدين بمدينة خان يونس.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاق التهدئة في قطاع غزة، لليوم الـ184 تواليا عبر استهداف مراكز الإيواء وتجمعات النازحين في مناطق متفرقة، باستخدام القصف المدفعي والطائرات المسيّرة وإطلاق النار.

وفي موازاة التصعيد الميداني، تتفاقم الأوضاع الإنسانية مع تشديد القيود على إدخال الإمدادات، وسط اتهامات لإسرائيل بانتهاج سياسة «هندسة التجويع» من خلال التحكم في تدفق السلع، وعدم الالتزام بالبروتوكول الإنساني الذي ينص على إدخال 600 شاحنة مساعدات يوميًا.