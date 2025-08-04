محافظ القاهرة يعقد اجتماعا بغرفة العمليات المركزية لمتابعة إجراءات انتخابات مجلس الشيوخ

عقد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، اجتماعًا موسعًا بغرفة العمليات المركزية بالمحافظة والتى تمت إقامتها داخل الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة لمتابعة الإجراءات والتيسيرات التى اتخذتها المحافظة استعدادًا لانتخابات مجلس الشيوخ التى انطلقت فى التاسعة صباح اليوم الاثنين.

وأكد محافظ القاهرة، وجود ربط بين غرفة العمليات المركزية بالمحافظة وكل الجهات المعنية بالعملية الانتخابية، مشيرًا إلى جاهزية كل المقار الانتخابية بالعاصمة لاستقبال الناخبين البالغ عددهم حوالى٨.٥٤٤.٣١٩ ناخبا موزعين على ٥٤٤ لجنة فرعية داخل ٣٣٦ مركزا انتخابيا.

وأشار محافظ القاهرة إلى وجود متابعة للعملية الانتخابية على مدار الساعة لتقديم كل التيسيرات اللازمة للمواطنين للإدلاء بأصواتهم بيسر وسهولة، مؤكدًا ثقته فى قيام المواطنين بالمشاركة بفعالية في الانتخابات، داعيًا المواطنين إلى ضرورة التوجه إلى صناديق الاقتراع لإظهار الوجه الحضارى للدولة المصرية وممارسة حقهم الدستورى، حيث المشاركة فى الانتخابات واجب وطنى على الجميع، وعلى المواطن أن يدرك أن مشاركته لها دور إيجابى فى مسيرة الوطن الديمقراطية.