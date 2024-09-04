ليتوانيا وألمانيا تعتزمان توقيع اتفاقية لنشر 5 آلاف جندي

تعتزم ليتوانيا وألمانيا توقيع اتفاقية بشأن تمركز وحقوق لواء ألماني في الجمهورية الواقعة في منطقة بحر البلطيق في الأسبوع المقبل، حسبما قال وزير الدفاع لوريناس كاسسيوناس في فيلنيوس اليوم الأربعاء، حسبما ذكرت خدمة أخبار البلطيق.

وستنظم الاتفاقية بين الحكومتين والتي سيتم توقيعها يوم 13 سبتمبر استخدام القواعد ووصول وحركة ومغادرة القوات الألمانية في الدولة العضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو).

كما ستغطي الاتفاقية إقامة مرافق تعليمية وطبية للقوة.

وللتعامل مع الوضع الأمني المتغير في أوروبا في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، قررت ألمانيا تمركز واء قتالي بشكل دائم في ليتوانيا. ومن المقرر أن يصبح اللواء جاهزا للنشر بحلول عام 2027.

وتشمل الخطة نشر ما يصل إلى 5 آلاف جندي في ليتوانيا، 80% منهم في رودنينكاي، والباقي في روكلا. وقد وصلت وحدة القيادة المتقدمة والتي تضم نحو 20 جنديا يوم 8 أبريل الماضي، ومن المقرر أن يصل 120 جنديا في بداية أكتوبر المقبل.