المركز الثقافي الكوري يستعرض ثقافة المطبخ الكوري في المعرض الدولي الـ44 لتجهيزات الفنادق

بالتعاون مع جمعية الطهاة المصريين، نظم المركز الثقافي الكوري أمس محاضرة بعنوان "اكتشف النكهة المميزة لكوريا"، وذلك ضمن فعاليات المعرض الدولي الرابع والأربعون لتجهيزات الفنادق، (هيس هوتيل إكسبو) الذي يستضيفه مركز مصر الدولي للمعارض، وبمشاركة جمع غفير من رواد صناعة الأغذية والمشروبات.

وتناولت المحاضرة، التي قدمتها الشيف الكورية هونج سينج هي، خبيرة علم التغذية، أسرار النكهات الفريدة في المطبخ الكوري التقليدي والحديث. كما قدمت شرحا وافيا لثقافة الطعام الكوري وتطورها التاريخي والأطباق الشعبية والابتكارات المعاصرة التي تشكل المطبخ الكوري في الوقت الراهن.

وأوضحت الشيف هونج سينج هي أن المطبخ الكوري معروف بنكهاته الفريدة ومكوناته وطريقة الإعداد التي ترتكز على التخمير وطرق الطهي المبتكرة.

وأعرب الحضور عن تقديرهم لتنظيم هذه المحاضرة، التي أتاحت لهم الفرصة للتعرف على المطبخ والثقافة الكورية. ويأتي تنظيم المحاضرة ختاما لأكاديمية الطعام الكوري 2024، والتي حضرها 120 مشاركًا، من بينهم طهاة محترفين وجمهور عام.

وأشاد مدير المركز الثقافي، أوه سونج هو، بالمشاركة في معرض هيس هوتيل إكسبو، قائلاً إنها ستعزز بشكل كبير الوعي بالمطبخ الكوري في مصر.

وأضاف، في بيان صحفي اليوم الأربعاء، أن المركز الثقافي الكوري سيواصل دوره في تعزيز التبادل الثقافي بين شعبي البلدين من خلال تنظيم فعاليات ثقافية مختلفة تغطي كل مكونات الثقافة الكورية.