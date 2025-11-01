السلطات الأمريكية تعلن إحباط هجوم إرهابي في ولاية ميشيجان

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي "إف بي آي"، السبت، إحباط هجوم إرهابي مرتبط بتنظيم "داعش" في ولاية ميشيجان.

وقال مدير المكتب كاش باتيل، في تدوينة على منصة "إكس" الأمريكية، إن التحقيقات الفيدرالي أحبط هجومًا إرهابيًا مخططًا له في ميشيجان.

وأضاف: "بفضل الاستجابة السريعة والتنسيق مع شركائنا، تم إحباط مؤامرة عنيفة مرتبطة بالإرهاب الدولي".

وأفادت وسائل إعلام محلية بتوقيف شخصين بعد رصد محادثات عبر الإنترنت واكتشاف معلومات بشأن خطة هجوم باستخدام أسلحة نارية، كما استجوبت الشرطة الأمريكية 3 أشخاص أخرين على خلفية التحقيق ذاته.

وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي ومسئولو إنفاذ القانون إن التحقيق مستمر ولا يوجد تهديد مباشر للسلامة العامة.