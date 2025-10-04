الجبهة الشعبية: رد حماس على خطة ترامب يفتح الطريق أمام إنهاء العدوان

أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن رد حركة حماس على المقترح الأمريكي وطني ومسئول ويفتح الطريق أمام إنهاء العدوان، مضيفة في بيان أن المهم الآن هو التزام الاحتلال بوقف العدوان وتنفيذ مراحل الاتفاق، بما يُمهّد لتهيئة الظروف نحو وقف شامل للعدوان وانسحاب كامل، وكسر الحصار بشكلٍ تام، وصولاً إلى مسارٍ سياسيٍّ فلسطينيٍّ واضح المعالم يحمي حقوق شعبنا.

وحملت الجبهة الإدارة الأمريكية كاملَ المسئولية عن أي خروقات أو محاولات تعطيل يقوم بها "مجرم الحرب بنيامين نتنياهو، لأن صمت واشنطن أو تراخِيها يُعدّ تغطيةً وتشجيعاً على الانتهاك".

وشددت الجبهة على أن القضايا السياسية والوطنية يقررها الكلّ الوطني الفلسطيني وفقاً للثوابت الوطنية. ولذلك، فإنّ معالجة جميع المسائل السياسية والوطنية العالقة يجب أن تتمّ عبر قرار وطني موحّد لأجل وقف العدوان عن شعبنا بشكلٍ كامل، وإعادة حقوق شعبنا، ويُحمّل المجتمع الدولي مسئولياته عن تطبيق قراراته المتمثّلة في إقامة الدولة الفلسطينية ذات السيادة وحقّ شعبنا في العودة وتقرير المصير، وضمان حق شعبنا في المقاومة والتصدي لمخططات الاحتلال بكل الأشكال المشروعة.

ورحبت الجبهة بالخطوات المصرية والعربية والإسلامية، والجهود المبذولة في ترتيبات اليوم التالي وتثبيت وقف إطلاق النار، وترتيب البيت الفلسطيني، والدعوة إلى حوار وطني شامل.

ودعت الجبهة إلى عقد لقاء وطني فلسطيني عاجل لمناقشة جميع القضايا الوطنية والسياسية، والردّ عليها بموقف فلسطيني موحّد، بما يفضي إلى منع فصل غزة أو التفرد بالضفة، وبما يضمن تشكيل إدارة فلسطينية خالصة وبرعاية عربية، بعيداً عن أيّ وصاية دولية تُفرض على شعبنا.

وشددت الجبهة على ضرورة استمرار الحراك العالمي لمواصلة الضغط على الطرفين "الأمريكي والإسرائيلي" لضمان تنفيذ الاتفاق وعدم الانقلاب عليه في أي مرحلة من مراحله، وصولاً إلى تحقيق الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، واستمرار مقاطعة ومحاصرة ونزع شرعية الاحتلال على جميع المستويات.