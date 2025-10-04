هبطت في مطار إسطنبول، السبت، طائرة تابعة للخطوط الجوية التركية تقل ناشطين من أسطول الصمود العالمي، الذين تعرضوا للهجوم والاحتجاز من قبل إسرائيل في المياه الدولية.

وأفاد مراسل الأناضول، أن الطائرة هبطت في المطار عند الساعة 15.50 بالتوقيت المحلي (تغ+3)، قادمة من مطار رامون بمدينة إيلات أقصى جنوب إسرائيل.

وأضاف أن الطائرة تقل 137 شخصا، بينهم 36 مواطنا تركيا، و23 ماليزيا.

وكان في استقبال الناشطين عدد من المسؤولين الأتراك وحشد من المواطنين.

وفي وقت سابق، ذكرت مصادر في وزارة الخارجية أن الطائرة ستنقل بالإضافة إلى الناشطين الأتراك، مواطنين من الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة والجزائر والمغرب وإيطاليا والكويت وليبيا وماليزيا وموريتانيا وسويسرا وتونس والأردن، إلى إسطنبول.

واعتبارا من مساء الأربعاء، استولت السلطات الإسرائيلية على 42 سفينة تابعة لأسطول الصمود العالمي أثناء إبحارها في المياه الدولية باتجاه غزة، واعتقلت مئات من الناشطين الدوليين على متنها.

وأطلق الأسطول نداء استغاثة بعد هجوم جيش الاحتلال الإسرائيلي على سفنه في المياه الدولية، معتبرا هذا التصعيد "جريمة حرب".

وتُعد هذه المرة الأولى التي تُبحر فيها عشرات السفن مجتمعة نحو غزة، التي يقطنها نحو 2.4 مليون فلسطيني، في محاولة جماعية لكسر الحصار الإسرائيلي المستمر على القطاع منذ 18 سنة.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية في غزة، خلّفت 67 ألفا و74 شهيدا، و169 ألفا و430 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 459 فلسطينيا بينهم 154 طفلا.