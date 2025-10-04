بريطانيا تستجوب 6 أشخاص بعد هجوم على معبد يهودي في مانشستر أسفر عن مقتل رجلين

استجوبت الشرطة، اليوم السبت، ستة أشخاص تم اعتقالهم للاشتباه في تورطهم في جرائم إرهابية بعد هجوم على معبد يهودي في شمال غرب إنجلترا أسفر عن مقتل رجلين، مما ترك المجتمع اليهودي في بريطانيا في صدمة وحزن.

وتم إطلاق النار على جهاد الشامي / 35 عاما/ وقتله من قبل الشرطة أمس الأول الخميس خارج معبد هيليتون بارك في مانشستر، بعد أن دهس المارة بسيارته، ثم هاجمهم بسكين وحاول اقتحام المبنى.

وقتل في الهجوم كل من ميلفين كرافيتز /66 عاما/ وأدريان دولبي /53 عاما/ في يوم الغفران، وهو أقدس يوم في السنة اليهودية. وقالت الشرطة إن دولبي قُتل عن طريق الخطأ برصاص ضابط مسلح بينما كان هو وأفراد آخرون من المصلين يحاولون تحصين المعبد لصد محاولة الشامي من اقتحامه. بينما أصيب ثلاثة رجال آخرين بجروح خطيرة وتم نقلهم إلى المستشفى.

وقال المحققون إن الشامي، وهو مواطن بريطاني من أصل سوري وكان يعيش في مانشستر، ربما كان تحت تأثير أيديولوجية إسلامية متطرفة. وأضافوا أنه كان يرتدي ما بدا كحزام متفجرات، ولكن تبين أنه زائف.

وأوضحت الشرطة أن الشامي كان في إجازة بكفالة على خلفية اتهام بالاغتصاب في وقت الهجوم، لكنه لم يكن قد وجهت إليه أي تهم.