إخماد حريق هائل بمعرض للكاوتش والبطاريات بطنطا دون وقوع إصابات

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الغربية من إخماد حريق هائل نشب داخل أحد المعارض لبيع الكاوتش والبطاريات بمنطقة كوبري فاروق التابعة لحي ثان طنطا دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

تلقى اللواء أسامة نصر مدير أمن الغربية إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثان طنطا يفيد بورود بلاغ من الأهالي بنشوب حريق داخل أحد معارض بيع الكاوتش والبطاريات بدائرة القسم.

على الفور انتقلت سيارات الحماية المدنية مدعومة بسيارة إسعاف لمكان الحريق، وتم التعامل معه وإخماده من قبل رجال الإطفاء بمساعدة الأهالي دون حدوث إصابات أو خسائر فى الأرواح.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بندب خبراء الأدلة الجنائية للمعاينة ومعرفة سبب الحريق وهل هناك شبهة جنائية أم لا.