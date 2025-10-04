أحمد ربيع يفتتح أهدافه مع الزمالك ضد غزل المحلة في الدوري

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

افتتح أحمد ربيع، لاعب وسط نادي الزمالك، أهدافه مع الفريق الأبيض برأسية قوية سكنت شباك فريق غزل المحلة.

ويلعب الزمالك مع غزل المحلة مساء اليوم السبت، على استاد هيئة قناة السويس، ضمن مباريات الجولة العاشرة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وظلت نتيجة التعادل السلبي قائمة حتى الدقيقة 39 التي سدد فيها أحمد ربيع الكرة في الشباك.

جاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: محمود بنتايج، حسام عبد المجيد، محمد إسماعيل، عمر جابر.

خط الوسط: أحمد ربيع، أحمد حمدي، ناصر ماهر.

خط الهجوم: أحمد شريف، خوان بيزيرا، عمرو ناصر.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، مهدي سليمان ومحمود حمدي "الونش" وصلاح مصدق وأحمد فتوح وبارون أوشينج و نبيل عماد دونجا وعبد الحميد معالي وشيكو بانزا وسيف الجزيري.

جاء تشكيل غزل المحلة كالتالي:

حراسة المرمى: عامر عامر.

خط الدفاع: أحمد العش، أحمد شوشة، يحيى زكريا، عموري.

خط الوسط: موري توريه، معاذ عبد السلام، رشاد العرفاوي، سعيدي كيبو.

خط الهجوم: عاطف الحكيم، جريندو.