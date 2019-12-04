موسكو وبكين تعززان التعاون في مجال الأمن الاستراتيجي

صرح سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي نيكولاي باتروشيف اليوم الأربعاء بأن موسكو وبكين تنويان تعزيز التعاون الثنائي في قضايا الأمن الاستراتيجي بينهما.

وقال باتروشيف - خلال المشاورات الروسية الصينية حول الاستقرار الاستراتيجي في شنغهاي - "إن المسار نحو تعزيز العلاقات الثنائية يلبي مصالح تنمية روسيا والصين بشكل كامل".

وأضاف "وعليه، يمكن القول إن الشراكة بين موسكو وبكين تواصل تطورها بنهج متصاعد بما يتفق تماما مع المصالح الرئيسية لدولنا". وذلك بحسب ما نقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، اليوم.

كما أوضح العسكري الروسي "إن المهام الرئيسية لتعزيز الشراكة الاستراتيجية الروسية - الصينية واضحة بالنسبة لنا، وننوي مواصلة حوار شفاف وشامل حول مجموعة كاملة من القضايا الأمنية".

وبدوره، أشار عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني يانج جيتشي إلى أن البيان الروسي الصيني المشترك حول تطوير التعاون الاستراتيجي، والذي تم توقيعه في يونيو من هذا العام، حدد التحديات الجديدة التي تقف في طريق التعاون بين البلدين في مجال الأمن الاستراتيجي. حيث لفت يانج إلى أنه في ظل ظروف عدم الاستقرار في الوضع الدولي الحالي، فمن المهم لموسكو وبكين تعزيز التعاون من أجل مواجهة التهديدات الخارجية والتدخل الخارجي بشكل مشترك.