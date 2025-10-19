ترامب ينشر مقاطع فيديو بالذكاء الاصطناعي تظهره كملك ردا على احتجاجات لا للملوك

قام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بنشر مقاطع فيديو تم إعدادها بواسطة الذكاء الاصطناعي، تظهره كملك، وذلك ردا على الاحتجاجات التي دعت إليها حركة "لا للملوك"، والتي سادت أنحاء البلاد أمس السبت (بالتوقيت المحلي)، ضد سياساته.

ويظهر أحد مقاطع الفيديو ترامب، والذي قام هو بنشره على منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشال"، قائدا لطائرة حربية تحمل عبارة "الملك ترامب". وفي المقطع، تلقي الطائرة شيئا بنيا يشبه البراز، على المتظاهرين المحتشدين في مدينة تبدو وكأنها نيويورك.

وفي فيديو آخر - كان قد نشره من قبل نائب الرئيس جيه دي فانس، على منصة "بلو سكاي" - يظهر ترامب الذي تم إعداده بواسطة الذكاء الاصطناعي، وهو يستخدم شعارات ملكية لتزيين نفسه، بما يشمل تاج ورداء وسيف، بينما يركع سياسيون أمامه، مثل الديمقراطية نانسي بيلوسي.

وكانت المنشورات التي بثها ترامب بمثابة رد واضح على شعار "لا للملوك" الخاص بالاحتجاجات التي شارك فيها ملايين الأشخاص أمس السبت. وأعرب المتظاهرون عن استيائهم من أسلوب القيادة الذي يتبعه الرئيس.

وقال المنظمون إن ما يقرب من 7 ملايين شخص شاركوا في الاحتجاجات في أكثر من 2700 مدينة وبلدة بالولايات المتحدة.