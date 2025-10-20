أعلنت منظمة الهجرة الدولية، الاثنين، نزوح 1510 أشخاص على الأقل من مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور السودانية خلال 5 أيام، جراء تصاعد وتيرة العنف وانعدام الأمن.

وذكرت المنظمة في بيان أن موجة النزوح الأخيرة وقعت خلال الفترة من 15 إلى 19 أكتوبر الجاري، بسبب تفاقم الوضع الأمني واستمرار المعارك بين الجيش السوداني و"قوات الدعم السريع" في المدينة ومحيطها.

وأوضحت أن النازحين توزعوا في مواقع متفرقة بمنطقتي الفاشر والطويلة شمال دارفور، مشيرة إلى أن "الوضع لا يزال متوتراً ومتقلباً، ما ينذر بتفاقم الأزمة الإنسانية".

وفي وقت سابق الاثنين، أفاد الجيش السوداني في بيان أنه صدّ هجومًا نفذته "قوات الدعم السريع" على الفاشر من ثلاثة محاور، ذاكرا أنه كبّد المهاجمين خسائر "كبيرة في الأرواح والعتاد".

من جانبها، قالت المنسقية العامة للنازحين واللاجئين في دارفور (أهلية)، الأحد، إن مئات الأسر الفارة من الفاشر وصلت منطقة طويلة شمال الولاية، تحت "أوضاع إنسانية مأساوية".

وناشدت المنسقية المنظمات الإنسانية الدولية بـ"التحرك العاجل لتقديم الدعم والمساعدة للنازحين، الذين يفتقرون لأبسط مقومات الحياة".

ومنذ اندلاع الحرب بين الجيش و"الدعم السريع" في 15 أبريل 2023، قُتل نحو 20 ألف شخص وتشرد 15 مليوناً بين نازح ولاجئ، بحسب تقارير أممية ومحلية، لكن دراسة أعدّتها جامعات أمريكية قدّرت عدد القتلى بنحو 130 ألف شخص.

وتُعد مدينة الفاشر مركزاً أساسياً للعمليات الإنسانية في ولايات دارفور الخمس، وتخضع منذ 10 مايو 2024 لحصار تفرضه "قوات الدعم السريع"، وسط تحذيرات دولية من تداعيات "كارثية" على المدنيين.