الخارجية الإيرانية: قرار نزع سلاح المقاومة شأن فلسطيني داخلي

أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، أن مسألة نزع سلاح فصائل المقاومة الفلسطينية هي قرار يخص تلك الفصائل وحدها، ولا يحق لأي طرف خارجي التدخل فيه.

وشددت على أن الشعب الفلسطيني هو من يقرر مصيره وأسلوب دفاعه عن أرضه.

وفي مؤتمره الصحفي الأسبوعي، قال بقائي إنّه "كما كان متوقعاً، فإنّ الاحتلال الإسرائيلي لم يلتزم بوقف إطلاق النار وانتهك الاتفاق 80 مرة"، مؤكداً أنّ "المجازر ضد الشعب الفلسطيني لا تزال مستمرة في غزة والضفة الغربية، وأنّ معابر غزة ما زالت مغلقة حتى الآن".

وبشأن الملف الإيراني، قال إنّ طهران أثبتت للأطراف الأخرى أنّ "استخدام آلية الزناد" لا يخدم العملية الدبلوماسية بل يزيدها تعقيداً، موضحاً أنّ بعض الدول الغربية طالبت بإعادة فرض قرارات العقوبات الأممية السابقة على إيران (من عام 2006 حتى 2010)، غير أنّ المعارضة الصريحة من روسيا والصين حالت دون المصادقة على هذا الطلب في مجلس الأمن الدولي.