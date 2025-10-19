الوكالة الدولية للطاقة الذرية: معظم اليورانيوم المخصب في إيران يتواجد في مواقع معلومة

قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، لصحيفة نويه تسوريشر تسايتونج الصادرة، اليوم الأحد، إن مفتشي الوكالة لا يعتقدون أن إيران تخفي كميات كبيرة من اليورانيوم عالي التخصيب في أماكن مختلفة.

وأضاف جروسي، أن المعلومات المتاحة للوكالة توضح أنه يتم الاحتفاظ باليورانيوم بصورة كبيرة في منشآت نووية معلومة في أصفهان وفوردو، وإلى حد ما في نطنز. وأشار إلى أنه يمكن أن يكون قد تم الاحتفاظ بكمية صغيرة في مكان آخر.

ويشار إلى أن إيران تمتلك أكثر من 400 كيلوجرام من اليورانيوم عالي التخصيب. وأشار جروسي إلى أن المواقع النووية في أصفهان وفوردو ونطنز تضررت بشدة من الهجمات الإسرائيلية والأمريكية في يونيو الماضي.

وأوضح أن مفتشي الوكالة سوف يتمكنون من دخول هذه المواقع "عندما ترى إيران أن هناك مصلحة وطنية " في ذلك.

يذكر أن طهران انسحبت من الاتفاق النووي لعام 2015، الذي وافقت بموجبه على تقييد برنامجها النووي، بعد سحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الولايات المتحدة من الاتفاق خلال فترة رئاسته الأولى. وبعد ذلك قامت باستئناف تخصيب اليورانيوم.