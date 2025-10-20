القاهرة الإخبارية: هدنة حذرة في غزة بعد 24 ساعة من التصعيد العسكري

كشف يوسف أبو كويك مراسل «القاهرة الإخبارية» من غزة، أن القطاع عاد إلى الهدوء الحذر بعد 24 ساعة من التصعيد العسكري الإسرائيلي العنيف الذي استهدف عدة مناطق خاصة محافظة غزة الوسطى وخان يونس.

وأضاف خلال مداخلة على الهواء، أنَّ القطاع تعرض لغارات مكثفة خلفت ما يقرب من 40 شهيدًا، أكثر من 30 منهم وصلوا إلى مستشفى العودة في مخيم النصيرات ومستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح.

ولفت إلى أن الفلسطينيين بدؤوا منذ ساعات الصباح الأولى في وداع وتشييع جثامين الشهداء، وسط أجواء من الحزن والأسى.

وأشار إلى أنه في ظل هذه الأوضاع، أعلنت السلطات الإسرائيلية عن إغلاق معابر قطاع غزة لساعات، لكنها قررت لاحقًا استئناف إدخال المساعدات الإنسانية عبر معبري كرم أبو سالم جنوب شرق مدينة رفح، ومعبر كيسوفيم.