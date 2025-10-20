تأجيل محاكمة فادي خفاجة في اتهامه بسب وقذف مجدي كامل لـ27 أكتوبر

أجلت محكمة القاهرة الاقتصادية، جلسلة محاكمة الفنان فادي خفاجة في اتهامه بسب وقذف الفنان مجدي كامل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لجلسة 27 أكتوبر.

استمعت المحكمة الاقتصادية، اليوم الإثنين، لمرافعة محامي الفنان مجدي كامل في الأولى جلسات محاكمة الفنان فادي خفاجة، لاتهامه بسب وقذف موكله عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وطالب دفاع الفنان مجدي كامل بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم على ارتكابه جريمة سب وقذف موكله بما يخدش سمعته، كما طالب 100 ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت.

وقررت النيابة العامة إحالة فادي خفاجة إلى المحاكمة، عقب تلقيها بلاغًا من دفاع الفنان مجدي كامل، يتهم فيه خفاجة بنشر عبارات تتضمن سبًّا وقذفًا عبر مقاطع مصورة ومنشورات على مواقع التواصل، ما اعتبره المجني عليه إساءة لسمعته وأسرته.