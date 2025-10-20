جيش الاحتلال الإسرائيلي يهدم مزرعة فلسطينية شرق القدس

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

هدم جيش الاحتلال الإسرائيلي، الاثنين، مزرعة فلسطينية قرب بلدة الزعيم شرق مدينة القدس بالضفة الغربية المحتلة، بذريعة البناء دون ترخيص.

وذكرت محافظة القدس في بيان، أن "آليات الاحتلال الإسرائيلي هدمت مزرعة تعود للمواطن فاروق مصطفى في منطقة روابي العيسوية قرب بلدة الزعيم شرق القدس المحتلة، بحجة البناء دون ترخيص".

وقال مصطفى في البيان إن "قوات الاحتلال اقتحمت المزرعة برفقة الجرافات".

وأضاف أنها "شرعت بهدم بَرَكسٍ (حظيرة) من الصفيح بمساحة 150 مترا مربعا، وعريشة زراعية بمساحة 100 متر مربع".

كما "جرّفت السياج المحيط بالأرض البالغة نحو 8 دونمات (الدونم يساوي ألف متر مربع)، ما ألحق دمارا واسعا بالمزرعة"، بحسب مصطفى.

وقالت المحافظة إن "هذه الجريمة تأتي في سياق سياسة الاحتلال الاستيطانية المتسارعة لتنفيذ مخطط "إي 1" الاستعماري".

وأوضحت أن المخطط يهدف إلى "تفريغ الأراضي الفلسطينية شرق القدس وضمّها لصالح المستوطنات، بما يعمّق عزل المدينة عن امتدادها الفلسطيني في الضفة الغربية، ويقوّض فرص إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافيًا".