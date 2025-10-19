اندلاع حريق في مصنع روسي للغاز جراء هجوم بمسيرات أوكرانية

أعلن حاكم منطقة أورينبورج الروسية، يفجيني سولنتسيف، اندلاع حريق في مصنع رئيسي لمعالجة الغاز في المنطقة الواقعة في جنوب روسيا بالقرب من الحدود مع كازاخستان جراء هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية.

ويعد مصنع أورينبورج، التابع لشركة "غازبروم" العملاقة المملوكة للدولة، جزءا من المجمع الضخم لإنتاج ومعالجة الغاز في منطقة أورينبورج الذي يعتبر من أكبر المنشآت من نوعه في العالم، بطاقة سنوية تصل إلى 45 مليار متر مكعب من الغاز.

وقال سولنتسيف إن هجمات الطائرات المسيرة أسفرت عن اندلاع حريق في إحدى الورش بالمصنع وإلحاق أضرار جزئية بالمبنى.

وأكد سولنتسيف أن الهجوم لم يسفر عن وقوع إصابات.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان صباح اليوم الأحد، أن قوات الدفاع الجوي التابعة لها أسقطت 45 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل، من بينها طائرة واحدة فوق منطقة أورينبورج و23 طائرة فوق منطقتي سامارا وساراتوف القريبتين.

ولم يصدر تعليق فوري من أوكرانيا التي كثفت خلال الأشهر الأخيرة هجماتها على منشآت الطاقة الروسية التي تقول إنها تمول وتدعم بشكل مباشر المجهود الحربي الروسي.