الجيش السوري يسيطر على حقلين نفطيين بشمال شرق البلاد

أعلن الجيش السوري، اليوم السبت، السيطرة على حقلين نفطيين في محافظة الرقة بشمال شرق البلاد.

وقالت هيئة العمليات في الجيش العربي السوري، في بيان صحفي أوردته قناة الإخبارية السورية، إنها سيطرت على حقلي صفيان والثورة النفطيان وعقدة الرصافة قرب مدينة الطبقة.

وأفادت بأن "قواتها تتقدم باتجاه مطار الطبقة العسكري من عدة محاور لبسط السيطرة وطرد ميليشيات بي كيه كيه الإرهابية وفلول النظام البائد منه".

ودعت الهيئة، المدنيين إلى "الابتعاد عن موقع في الطبقة تتخذه ميليشيات بي كيه كيه الإرهابية وفلول النظام البائد حلفاء تنظيم قسد منطلقاً لعملياتها الإرهابية تجاه السوريين وجيشهم".

كما طالبت الهيئة، كل عناصر تنظيم قسد الانسحاب والابتعاد لأن الأحداث تتسارع، قائلة: "لا تجعلوا أنفسكم وقوداً لمشاريع لا تعنيكم فالأرض لأهلها والمستقبل لمن يحسن الاختيار".

أعلنت الهيئة غرب الفرات منطقة عسكرية مغلقة بعد استهداف "ميليشيات بي كيه كيه " لقوات الجيش أثناء تطبيقها للاتفاق القاضي بانسحاب عناصرها من مناطق التماس شرق حلب".

وأشارت الهيئة، إلى أن الجيش دخل محافظة الرقة، وسيطر على بلدة دبسي عفنان غرب المحافظة ويتقدم باتجاه الطبقة.