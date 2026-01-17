رئيس الأرجنتين يعلن تلقيه دعوة من ترامب للانضمام إلى مجلس السلام

أعلن رئيس الأرجنتين خافيير ميلي، تلقيه دعوة من نظيره الأمريكي دونالد ترامب، للانضمام إلى مجلس السلام، كعضو مؤسس.

وكتب في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، اليوم السبت: «ستظل الأرجنتين دائمًا إلى جانب الدول التي تتصدى للإرهاب بكل حزم، وتدافع عن الأرواح والممتلكات، وتسعى إلى نشر السلام والحرية. إنه لشرف عظيم لنا أن نشارك في هذه المسئولية الجسيمة».

وفي وقت سابق، قالت الرئاسة التركية إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وجّه رسالة إلى نظيره التركي رجب طيب أردوغان، يدعوه فيها للانضمام إلى «مجلس السلام»، المُكلف بالإشراف على الإدارة المؤقتة لقطاع غزة حيث أُعلن وقف هش لإطلاق النار منذ أكتوبر الماضي.

من جهته، قال الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، إن الملف الفلسطيني شهد العديد من التطورات خلال الساعات الماضية، مشيرًا إلى أن الوزارة تتابعها باهتمام بالغ.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير خارجية البوسنة والهرسك، اليوم السبت، أن الملف الفلسطيني شهد الدخول في المرحلة الثانية من خطة ترامب للسلام، والإعلان عن تشكيل مجلس السلام.

وأكمل: «تلقينا دعوة من الجانب الأمريكي موجهة من الرئيس ترامب إلى الرئيس السيسي للانضمام إلى مجلس السلام، ندرس الأمر وكل الوثائق التي وردت إلينا في الساعات الماضية، خاصة أن الأمر يمثل جزءا لا تجزأ من استحقاقات المرحلة الثانية وقرار مجلس الأمن».

وأوضح أن «قرار مجلس الأمن رقم 2803 نص على تشكيل مجلس السلام الذي يرأسه الرئيس دونالد ترامب، بعضوية 25 من رؤساء وقادة الدول في العالم، من بينهم مصر بطبيعة الحال».

وأعلن البيت الأبيض، السبت، تشكيل «مجلس السلام» لإدارة قطاع غزة برئاسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مع الكشف عن أسماء أبرز أعضائه، بينهم وزير الخارجية ماركو روبيو، المبعوث ستيف ويتكوف، وصهر ترامب جاريد كوشنر، ورئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير.

وأشار البيان إلى أن قيادة اللجنة الوطنية لإدارة غزة ستتولاها شخصية تكنوقراطية وهي الدكتور علي شعث، للإشراف على استعادة الخدمات الأساسية، وإعادة بناء المؤسسات المدنية، وتحقيق الاستقرار اليومي، ووضع أسس لحوكمة طويلة الأمد وقابلة للاستدامة الذاتية، مستندًا إلى خبرته في الإدارة العامة والتنمية الاقتصادية والتعامل الدولي.

كما تم تعيين اللواء جاسبر جيفيرز، قائدا لقوة الاستقرار الدولية في غزة، وآرييه لايتستون وجوش جرونباوم مستشارين رفيعي المستوى، ونيكولاي ملادينوف ممثلا ساميا للقطاع ضمن المجلس التنفيذي.