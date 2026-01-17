البرهان يصدر قرارا بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للتعاون والتنسيق الاستراتيجي بين السودان والسعودية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان، قرارًا يقضي بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للتعاون والتنسيق الاستراتيجي بين جمهورية السودان والمملكة العربية السعودية.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء السودانية «سونا»، يأتي هذا القرار بناءً على ما تم الاتفاق عليه خلال لقاء رئيس مجلس مع ولي عهد المملكة العربية السعودية ورئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، وذلك في إطار سعي البلدين لتعزيز العلاقات الثنائية والارتقاء بها إلى آفاق استراتيجية تشمل المجالات كافة.

وفي مارس الماضي، أعلن السودان والمملكة العربية السعودية عن إنشاء مجلس تنسيق مشترك يهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية ودفع التعاون المشترك في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية.

وجاء الإعلان خلال مباحثات رسمية جمعت رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في مدينة مكة المكرمة، حيث أكد الطرفان على أهمية تطوير الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

ووفقاً لما أعلنه السفير دفع الله الحاج، سفير السودان لدى المملكة العربية السعودية، فإن المجلس سيعمل على:

تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية من خلال زيادة الاستثمارات السعودية في السودان، خاصة في مجالات البنية التحتية والطاقة والزراعة.

تنسيق المواقف السياسية بين البلدين حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

دعم الاستقرار والأمن عبر تعزيز التعاون الأمني والاستخباراتي بين البلدين لمواجهة التحديات المشتركة.

تسهيل حركة التجارة والاستثمار من خلال إزالة العوائق الإدارية وتعزيز التعاون في مجالات النقل والخدمات اللوجستية.

ويأتي ذلك، فيما أفادت مصادر سودانية متطابقة لقناة «الشرق» الإخبارية، بأن الإدارة الأمريكية والسعودية، سلّمتا رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبدالفتاح البرهان، مبادرة جديدة تهدف إلى وقف الحرب في السودان.

وبحسب المصادر، فإن مقترح إنهاء الحرب يبدأ بإعلان هدنة إنسانية، تعقبها مرحلة لوقف الأعمال العدائية، وصولاً إلى «وقف إطلاق نار نهائي وشامل».

وأشارت المصادر إلى أن البرهان ناقش المقترح السعودي الأمريكي مع عدد من شركائه خلال اجتماعات مشتركة وأخرى منفصلة، ضمن مشاورات مكثفة بشأن المبادرة.

وأضافت المصادر، أن السودان لا يزال يناقش ويبلور ردّه الرسمي بشأن المبادرة، ومسار إنهاء الحرب من أجل تسليمه للإدارة الأمريكية.