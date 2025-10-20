صحة غزة: 80 شهيدا منذ بدء وقف اتفاق وقف إطلاق النار

قالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، إن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الـ24 ساعة الماضية 57 شهيدًا (منهم 45 شهيدًا نتيجة استهداف مباشر من الاحتلال و12 شهيد انتشال)، و158 مصابًا.

وأضافت في بيان، أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

وأشارت إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 68,216 شهيدًا 170,361 مصابًا منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

ولفتت إلى أنه منذ بدء وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر، بلغ عدد الشهداء 80 شخصًا، وعدد الإصابات 303 جرحى.

ونوهت صحة غزة، بأن إجمالي عدد من جرى انتشالهم منذ بدء تطبيق الاتفاق 426 شهيدًا.