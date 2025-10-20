ضبط 5 متهمين بغسل 80 مليون جنيه من تجارة المخدرات

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 5 عناصر جنائية؛ لقيامهم بغسل 80 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الإتجار بالمواد المخدرة.

وكشفت التحريات، عن محاولة المتهمين إخفاء مصدر تلك الأموال وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق (شراء الوحدات السكنية – شراء الأراضي – شراء السيارات).

ويأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.