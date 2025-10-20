موسكو: لم يتم الاتفاق بعد على موعد ومكان المشاورات الروسية-الأمريكية المقبلة

أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، اليوم الاثنين، أنه لم يتم الاتفاق بعد على موعد أو مكان المشاورات الروسية الأمريكية المقبلة بشأن القضايا الثنائية.

وقال ريابكوف، إن "وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، سيجري اتصالا هاتفيا مع نظيره الأمريكي ماركو روبيو، ولا تفاهم حتى الآن حول مكان وزمان اللقاء بينهما، لكن الاتصالات مع واشنطن مستمرة على جميع المستويات"، حسبما ذكرت وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف للصحفيين، أن "الأجندة الثنائية للعلاقات الروسية الأمريكية، بما فيها القضايا الاقتصادية تتصدر محادثات لافروف وروبيو المرتقبة"، مؤكدا أن "اللقاء يقترب، وهذه المسألة على عكس اللقاءات المباشرة، وهي في مرحلة متقدمة من التنسيق".

وأكد ريابكوف، أن "الشيء الرئيسي بالنسبة لموسكو الآن، هو أن تنقل للأمريكيين أن اجتماع الرئيسين الروسي والأمريكي في ألاسكا، قد وضع الإطار الذي يجب العمل فيه ولا يوجد بديل عنه، وما تم تطويره وصياغته هناك من قبل الرئيسين هو ما يجب أن نعتمد عليه في جميع الجهود المستقبلية".

وردا على سؤال حول ما إذا كانت روسيا ستعد أي مقترحات ورقية للولايات المتحدة للاجتماع الوزاري، أشار ريابكوف إلى أن ذلك "يعتمد على الوضع".

وأعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميتري بيسكوف، الجمعة الماضي، أن لافروف وروبيو، سيجريان اتصالا هاتفيا، وسيلتقيان لمناقشة تنظيم قمة روسية - أمريكية.

وقال بيسكوف، ردا على أسئلة الصحفيين حول انعقاد قمة روسية أمريكية محتملة في المجر: "أولا، من المقرر أن يبدأ وزير الخارجية لافروف، ووزير الخارجية روبيو، العمل على هذه القضية. سيتصلان ويلتقيان أولا، ويناقشان القضية برمتها، وجميع الأسئلة المطروحة، ويبدآن مناقشتها".

وحول توقيت انعقاد القمة، أوضح بيسكوف أن القمة "يمكن أن تتم بالفعل في غضون أسبوعين أو بعد ذلك بقليل"، مضيفا أن "قرار اتخاذ المجر كمكان للقمة الروسية - الأمريكية، يتم بالتنسيق المتبادل".