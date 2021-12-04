 الرئيس الإسرائيلي يهنئ ولي عهد أبوظبي هاتفيا بعيد اتحاد الإمارات الذهبي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الرئيس الإسرائيلي يهنئ ولي عهد أبوظبي هاتفيا بعيد اتحاد الإمارات الذهبي

د ب أ
نشر في: السبت 4 ديسمبر 2021 - 9:57 م | آخر تحديث: السبت 4 ديسمبر 2021 - 9:57 م

تلقى ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بالإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اتصالاً هاتفياً من الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوج، للتهنئة باحتفالات دولة الإمارات بيوبيلها الذهبي "عيد اتحادها الـ50".

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية، مساء اليوم السبت، إن الرئيس الإسرائيلي أعرب عن تمنياته للإمارات وشعبها "بمزيد من التقدم والازدهار وللعلاقات بين البلدين دوام التطور والارتقاء".

من جهته، أعرب ولي عهد أبوظبي "عن شكره وتقديره للرئيس الإسرائيلي لما أبداه من مشاعر طيبة تجاه دولة الإمارات وشعبها بهذه المناسبة الوطنية الغالية".

وتمنى الشيخ محمد بن زايد للعلاقات الثنائية "مزيداً من التعاون والتقدم لما فيه خير البلدين والمنطقة".


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