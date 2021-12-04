اختتام أعمال الدورة الثانية لمؤتمر إخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية

اختتمت أعمال الدورة الثانية لمؤتمر إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وكافة أسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط الذي انعقد خلال الفترة من ٢٩ نوفمبر حتى ٣ ديسمبر الجاري بنيويورك.



وشاركت في الجلسة الختامية وكيلة السكرتير العام الممثلة السامية لشئون نزع السلاح.



وقال السفير أسامة عبد الخالق، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، بحسب بيان لوزارة الخارجية، اليوم السبت، إنّ المؤتمر اختتم أعماله بصورة ناجحة في ظل الرئاسة الكويتية القديرة للدورة الحالية.



وأضاف أنه تمّ اعتماد قواعد إجراءات عمل المؤتمر واتخاذ قرار بإنشاء لجنة عمل معنية بإتاحة المجال للمشاورات بين الأعضاء خلال الفترات البينية لدورات انعقاد المؤتمر، فضلاً عن اعتماد التقرير الختامي للمؤتمر.



وأوضح أنّ هذه النتائج الإيجابية تعكس ما يتمتع به المؤتمر من دعم وتأييد دول المنطقة، والتوافق حول هدف إخلاء المنطقة من كافة أسلحة الدمار الشامل.



وأشار لما عكسته مداخلات الدول الأعضاء والمراقبين خلال الجلسة الختامية للمؤتمر من روح إيجابية وتفاؤل بمسار المؤتمر، ودعم لهدف إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وكافة أسلحة الدمار الشامل الأخرى.