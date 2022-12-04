جبالي: الرئيس السيسي يكتب كل يوم تاريخا جديدة وحضارة عنوانها استعادة قوة الدولة

وجه رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي، كلمة تحية وتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، تعقيبًا على افتتاح مدينة المنصورة الجديدة، مؤكدًا أنها تأتي في إطار خطة التنمية العمرانية بالجمهورية الجديدة.

وخاطب جبالي خلال كلمته في الجلسة العامة اليوم الأحد، الأعضاء قائلًا "اسمحوا لي أن أوجه التحية والتقدير لقائد مسيرة التنمية على أرض مصر فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي حيث يكتب كل يوم بجهده ورؤيته المستنيرة تاريخًا جديدًا وحضارة جديدة عنوانها استعادة قوة ومجد الدولة المصرية من أجل حاضرًا ومستقبلًا أفضل".

وقال رئيس مجلس النواب "بالنظر لما تشهده الدولة المصرية من تسارع معدلات النمو السكاني والعمراني كان لزامًا على مؤسسات الدولة البحث عن أفكار خلاقة تعينها على الحد من الإشكاليات التي تصدع في العمران القائم ومن بينها تبني خطة قومية لإنشاء مدن ذكية"، مشيرًا إلى مدن الجيل الرابع التي تستهدف جذب النمو السكاني وتعميق تنافسية الدولة في جذب الاستثمارات في ضوء ما تعتمده تلك المدن من تكنولوجيا.

وأكد تأثير هذا التوجه على التنمية العمرانية المستدامة، مشيرًا إلى افتتاح الرئيس المرحلة الأولى لمدينة المنصورة الجديدة لتكون واحدة من أهم شرايين التنمية في ساحل مصر الشمالي وثمرة من ثمار خطة التانمية الشاملة في الجمهورية الجديدة، التي تأتي ضمن مجموعة المدن الذكية التي شرعت الدولة في إقامتها وتضاهي مثيلاتها العالمية، مشددًا على أنها برهانًا دامغًا على قدرة الدولة على مواجهة أي تحديات والعزم على استكمال مسيرة التقدم.

ولفت جبالي إلى النقلة النوعية في مجال التخطيط العمراني لاستعادة الوجه الحضاري لمصر الذي يليق بهويتنا الثقافية والتراث الحضاري.

في الوقت نفسه أكد جبالي توجه الدولة لمواجهة البناء العشوائي،وقال "في مجال التوسع العمراني لم تغمض أعين الدولة عن مواجهة ظاهرة البناء العشوائي لما يشكله من أضرار لوجه مصر الحضاري ولم تتعلل مؤسسات الدولة أنه إرث من الماضي بل عملت على التصدي له وإزالة ما يشكل إخالا بالسلامة الإنشائية وتهديد حياة المواطنين".

وأشار إلى تقديم الحكومة مشروع قانون التصالح في بعض المخالفات وتقنين الأوضاع كما قدم النائب إيهاب منصور والنائب عمرو درويش مشرويعن انضم لكل منهما عشر عدد أعضاء مجلس النواب، وتم إحالتهم جمعا لمجلس الشيوخ لأخذ الرأي.

وقال جبالي إن مجلس الشيوخ سارع في الانتهاء منها بعد دراسة دستورية متعمقة حول نصوصها وبتمعني في تقرير اللجنة المشتركة في مجلس الشيوخ الموقر جاء موافقًا أغلبه رأي قسم التشريع في مجلس الدولة، موضحًا أن اللجنة المشتركة لم يعد أمامها مفر نظرًا للطبيعىة الاستثنائية لطبيعة التصالح في مخالفات البناء أن تسلك مسلكًا محفوفًا بالاعتبارات الاقتصادية للمخالفين والاعتبارات المتعلقة بهيبة الدولة حرصًا على عدم شيوع المخالفات البنائية وإلا يترتب على التصالح مزيدًا من التعقيدات في مجال التنمية العمرانية وجب عليها أن تخلق نوعا من التوازن ولا تميل كل الميل نحو اعتبار دون آخر وأن تلبس هذا التوازن رداء المشروعية والسبل الدستورية لتحقيق المسهدف منه وهو تحقيق الاستقرار المجتمعي وتقنين الأوضاع المخالفة طالما أن الإبقاء عليها لا يتصادم مع المصلحة العامة للدولة المتمثلة في تنمية عمرانية مستديمة.

وخاطب جبالي النواب قائلًا "أشد على أياديكم لحضور اجتماعات اللجنة المشتركة المعنية بدراسة القانون المقدم من الحكومة وعرض كل ما يعن لكم من أفكار أو أطروحات أمام اللجنة المشتركة ومناقشة الحكومة في دوافعها كعضف ذهني لبلوغ مشروع قانون على قدر التوقعات والآمال لتقتصر المناقشات في الجلسة العامة على المبادئ المفصلية"، واختتم "هذا رجاء خاص حتى تختمر كل الأفكار داخل اللجنة المشتركة".