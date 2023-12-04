دانيال هاجاري يزعم: سلطات الاحتلال داعمة لعائلات المحتجزين وتبلغهم بكل المعلومات



قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري، إن 137 محتجزا لا يزالون موجودين في قطاع غزة (لدى المقاومة الفلسطينية).

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، مساء الاثنين، أنّ رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر زارت قطاع غزة اليوم (عبر معبر رفح).

وأوضح أن الصليب الأحمر ساعد كثيرا في إخراج المحتجزين من قطاع غزة، داعيا المنظمات الدولية في العالم؛ لأنْ تساعد في العمل على الاطمئنان على المحتجزين وتقديم المساعدات لهم.

وادعى أنهم يواصلون العمل بشكل أخلاقي لإعادة المحتجزين من غزة إلى إسرائيل، زاعما أن سلطات الاحتلال داعمة لعائلات المحتجزين وتبلغهم بكل المعلومات.

وفي أول ديسمبر الجاري، انتهت الهدنة الإنسانية بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، أُنجزت بوساطة قطرية مصرية أمريكية، استمرت سبعة أيام، جرى خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية محدودة للقطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.

ويستمر العدوان الإسرائيلي على غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، فيما تقول أحدث الإحصاءات الصادرة عن وزارة الصحة في غزة إن حصيلة الشهداء ارتفعت إلى 15 ألفا و899 شهيدا، مع وصول عدد الجرحى لـ42 ألفًا.