مبيعات فيلم ريستارت تصل لـ650 ألف تذكرة في 5 أسابيع

حقق فيلم «ريستارت» أمس 448 ألف جنيه، ليحتل المركز الثالث بين الأفلام المتنافسة على شباك التذاكر، ويصل إجمالي إيراداته بعد 5 أسابيع عرض، إلى 84 مليون و515 ألف جنيه، بما يوازى 650 ألف تذكرة، ليدخل بذلك قائمة الأفلام الأعلى إيرادا في تاريخ السينما المصرية من حيث القيمة الإسمية، بعد أن أزاح فيلم "الهوى سلطان" من المركز العاشر والأخير في القائمة، والذي توقفت إيراداته عند 82 مليون جنيه و193 ألفا، حققها خلال 16 أسبوع بدأت في نوفمبر الماضي.

فيلم "ريستارت" من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق، ويشارك فى بطولته تامر حسنى، وهنا الزاهد، ومحمد ثروت، وباسم سمرة، وعصام السقا، وميمى جمال، وأحمد على، وعدد من ضيوف الشرف، منهم إلهام شاهين، ومحمد رجب، وشيماء سيف، ورانيا منصور، وتوانا الجوهرى، ولاعب نادى الزمالك السابق أحمد حسام ميدو.

الفيلم تدور أحداثه فى إطار كوميدى لا يخلو من الرومانسية، وقصته تدور حول «محمد» مهندس ويعمل فنى هواتف بسيط، يحلم بالزواج من عفاف، مؤثرة على السوشيال ميديا، لكن عندما يقف المال عائقًا فى طريقهما، يتعاونان مع عائلتهما الكوميدية بحثا عن الشهرة عبر الإنترنت. وبمساعدة «الجوكر»، وكيل رقمى مريب، يحققان نجاحًا كبيرًا، لكن مع تدفق الشهرة والثروة، تفقد العائلة القيم والمبادئ التى كانت تجمعها.



