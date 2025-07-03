شهد مسرح قصر ثقافة روض الفرج إقبالاً كبيراً على عرض "القروي المتمدن"، ضمن فعاليات المهرجان الختامي لفرق الأقاليم المسرحية، في دورته السابعة والأربعين، والذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، في إطار برامج وزارة الثقافة.

والعرض لفرقة قصر ثقافة روض الفرج المسرحية، عن نص الكاتب الفرنسي موليير، ترجمة أنطوان مشاطي، وإخراج إبراهيم المهدي. تدور أحداثه حول "السيد جوردان"، التاجر الثري الذي رفض أن يكون شخصاً عادياً، وعاش يحلم بالدخول إلى عالم النبلاء، والتشبه بهم في الملبس والسلوك.

وقال المخرج إبراهيم المهدي: إن العرض يكشف زيف الطبقات الاجتماعية من خلال قصة تدور حول "قروي" جمع ثروة كبيرة بهدف الانتماء إلى طبقة النبلاء، متوهماً أن القيمة الاجتماعية بالمال، ولكن مع تصاعد الأحداث يكتشف أن النبل الحقيقي في الأخلاق والقيم الإنسانية.

وأضاف أن العمل جاء بمشاركة فريق عمل يتمتع بخبرات متنوعة ما أضفى على الفكرة والطرح المسرحي ثراءً واضحاً.

وأوضح حسام العمدة، بطل العرض، أنه جسد دور "جوردون"، فلاح فقير استطاع أن يجمع ثروة كبيرة محاولاً تقليد النبلاء حتى في أسلوب حياتهم، وسعى إلى تعلم الرقص والغناء، وفرض على أفراد أسرته التظاهر بالانتماء إلى تلك الطبقة، بل ورفض زواج ابنته من شاب من عامة الشعب رغم حبها له، ليكتشف المفارقة في النهاية وهي أن هذا الشاب يتحلى بالنبل الحقيقي، ويوافق على الزواج.

وأوضحت الفنانة ناهد عبد النبي، بطلة العرض، أنها تجسد شخصية زوجة السيد "جوردان"، والتي تقف دائماً في مواجهة تصرفاته الخاطئة، لقناعتها بأن كل من حوله يستغلون طموحه لتحقيق مصالحهم الخاصة.

وأكدت أن العرض يحمل رسالة مهمة مفادها أن النبل الحقيقي يكمن في الأخلاق والقيم وليس في الألقاب أو المظاهر.

وأضافت قائلة: كان من المفترض أن يستمتع جوردان بثروته الجديدة ويستخدمها لإسعاد أسرته وبيته، بدلاً من السعي وراء مظاهر الطبقة الراقية، معربة عن أملها أن يكون فريق العمل قد نجح في تقديم الرسالة بوضوح.

قال أحمد أمين، مصمم الإضاءة: إن العرض يدور داخل مكان واحد، مع ثبات الحالة العامة بنسبة 90%، وتم إدخال تغييرات بسيطة تعكس التطورات الدرامية فقط.

وأوضح أنه حرص على التعاون مع المخرج ومهندس الديكور ومصمم الملابس، بهدف الوصول إلى رؤية تشكيلية متكاملة تعكس الصورة البصرية للعرض، مشيراً إلى أن هذا العمل يعد من أقرب الأعمال إلى قلبه، متمنياً أن تصل رسالته بصدق إلى الجمهور.

وعن الاستعراضات أوضح أحمد عبد الوهاب أن العمل يتخلله ثلاثة استعراضات مميزة، من بينها رقصة هندية، و"فينال" تجسد فكرة السعي لتحقيق الحلم، وتتناسب مع العرض الذي يحمل طابعاً كلاسيكياً.

وأضاف أن فريق العمل ضم نخبة من المحترفين، بذلوا جهداً كبيراً لتقديم عرض متكامل ومبهر، مقدماً شكره للمخرج على منحه هذه الفرصة، التي يعتبرها خطوة مهمة في مسيرته الفنية.

"القروي المتمدن" تمثيل: حسام العمدة، محمد السيد، ناهد عبد النبي، أحمد سعيد، نجاة محمد، أحمد أشرف، أحمد الديب، ياسمين أسامة، بوسي حسين، وصدفة كامل.

بالاشتراك مع: حسن تامر، عمار بلال، خلود محمد، محمد أحمد، ندى يحيى، مريم أدهم، حنة عبد السلام.

أشعار أيمن النمر، إعداد أحمد الجوهري، ديكور وملابس حنان كرم، تنفيذ ملابس دينا البدوي، وماجدة اللبان، إضاءة أحمد أمين، استعراضات أحمد عبد الوهاب، غناء: يارا عمر، حازم محسن، مريم السخاوي، وإيمان فؤاد، ماكياج بهجة سامح، موسيقى وألحان محمد جابر، مخرجان مساعدان فاطمة الشريف، ونورا جلال، مخرجان منفذان أحمد الديب، وأحمد سعيد.

شهد العرض لجنة التحكيم المكونة من الناقد المسرحي د. محمد سمير الخطيب، الموسيقار د. طارق مهران، د. سيد خاطر، مهندس الديكور حازم شبل، والمخرج أحمد البنهاوي، ومقرر لجنة التحكيم ومدير المهرجان سامح عثمان.

وبحضور سمر الوزير، مدير عام الإدارة العامة للمسرح، والفنان محمد حجاج.

المهرجان الختامي لفرق الأقاليم المسرحية الـ47 يقام بإشراف محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، والإدارة المركزية للشئون الفنية، برئاسة الفنان أحمد الشافعي، ويشارك به ستة وعشرون عرضاً مسرحياً من إنتاج الإدارة العامة للمسرح، وتقدم مجاناً للجمهور، ويصدر عنه نشرة يومية، برئاسة تحرير الشاعر والناقد يسري حسان.

وتتواصل فعاليات المهرجان اليوم الخميس الثالث من يوليو مع عرضين مسرحيين، الأول بعنوان "نارمر" لفرقة قومية المنوفية، تأليف وإخراج محمود السبروت، ويعرض على مسرح قصر ثقافة روض الفرج في السادسة مساءً.

بينما يستقبل مسرح السامر في التاسعة مساءً، عرض "مرسل إلي" لفرقة قصر ثقافة السنبلاوين، تأليف طه زغلول، وإخراج محمد فرج.